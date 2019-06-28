Изгнанный за домогательства Варда вернётся в сборную Египта по просьбе партнёров

Полузащитник ПАОК и сборной Египта Амр Варда вернётся в национальную команду, сообщается на официальном сайте национальной федерации футбола.



Данное решение было принято в ходе встречи футболистов сборной с министром спорта Египта Ашрафом Собхи. Игроки попросили вернуть Варду в команду, однако это произойдёт не сразу, поскольку дисквалификацию сократили до окончания группового этапа Кубка африканских наций. Таким образом, 25-летний хавбек вернётся в сборную Египта перед стартом плей-офф.



Ранее стало известно, что Варду отстранили от сборной из-за его неподобающего поведения в социальных сетях. Варда был уличён в сексуальных домогательствах женщин в Сети. В частности, футболиста обвинила модель Мерхан Келлер, заявившая, что Амр присылал ей агрессивные сообщения сексуального характера. После этого с девушкой связались другие жертвы Варды, с которыми он вёл себя аналогичным образом.

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