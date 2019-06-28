Петкович: Йовичу будет нелегко в «Реале»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился мнением о новичке «Реала», нападающем Луке Йовиче.



«Надеюсь, что Лука добьётся успеха, но ему будет нелегко. Он игрок, который уже сиял в „Айнтрахте“, и я надеюсь, что он достаточно хорош, чтобы носить футболку „Реала“. Лука — нападающий будущего. Он обладает мощью и скоростью. У него будут шансы в „Реале“, если он будет усердно работать с самого начала. Всё будет зависеть от него», — приводит слова Петковича Marca.



О переходе Йовича из «Айнтрахта» стало известно 4 июня. Соглашение между «Реалом» и Лукой рассчитано на шесть сезонов — до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65–70 млн.

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