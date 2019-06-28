Бикфалви: я и Бергкамп забили по-разному, но в чём-то наши голы схожи

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о голе, который он забил в домашнем матче 3-го тура минувшего сезона чемпионата России с московским «Динамо» (1:1). Встреча состоялась 10 августа 2018 года, но в последнее время видео с повтором забитого мяча стало популярным в Англии.

«Матчи Российской Премьер-Лиги невозможно посмотреть в любом уголке Европы. Возможно, именно это послужило причиной, почему мой гол стал популярным только сейчас.

Я счастливчик. Забил много хороших мячей в карьере, но этот — мой любимый. Те, кто знает, каким игроком я являюсь и какими качествами обладаю, были, возможно, не так уж и удивлены.

Узнал, что мой гол получил широкую известность, только потому, что об этом мне рассказал журналист. Российская газета написала историю, как видео с повтором забитого мной мяча стало очень популярным в Англии.

Гол Денниса Бергкампа в матче с «Ньюкаслом» — один из моих самых любимых. Очевидно, что у нас получилось забить по-разному, но в чём-то эти мячи схожи. Думаю, они схожи из-за того, как мы развернулись.

Не знаю, включат ли мой гол в список претендентов на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша. Мне, моей семье и моим детям будет очень приятно, если это произойдёт», — приводит слова румынского полузащитника Joe.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

Видео можно посмотреть в YouTube.