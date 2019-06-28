Сульшер попросил руководство «МЮ» купить Ракитича на замену Погба

«Манчестер Юнайтед» вновь интересуется полузащитником каталонской «Барселоны» Иваном Ракитичем. Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство приобрести 31-летнего хорвата на замену хавбеку Полю Погба, который, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно, сообщает Sport.es.
Представители «МЮ» связывались с «Барселоной» по поводу покупки Ракитича и защитника Самуэля Юмтити ещё несколько недель назад. Сине-гранатовые тогда выразили готовность начать переговоры, но с тех пор не получали новых уведомлений от английского клуба.
Недавно «Манчестер Юнайтед» вновь связался с «Барселоной», однако на этот раз «красные дьяволы» захотели обсудить только трансфер Ракитича. Каталонцы отклонили последнее предложение «МЮ» о покупке полузащитника в размере € 35 млн, поскольку хотят выручить с его продажи не менее € 50 млн.
- 28 июня 2019
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