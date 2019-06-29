Кудряшов: кто бы не захотел перейти в «Зенит»?
Бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов заявил о готовности перейти в любой из клубов Российской Премьер-Лиги.
«Перешёл бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб меня хотели туда пригласить. Перешёл бы в «Зенит»? Конечно, перешёл бы. Кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом и постоянно участвует в еврокубках?» — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
Кудряшов перешёл в «Истанбул Башакшехир» в январе из «Рубина» на правах свободного агента. За турецкий клуб россиянин сыграл 8 матчей. На его счету один забитый мяч. Этим летом стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболист выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов».
Кудряшов: сообщение Глушакова о поиске работы — это дикость для меня
- 29 июня 2019
-
10:17
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:33
-
09:19
-
09:16
-
06:36
-
05:20
-
04:55
-
04:36
-
03:50
-
03:00
-
02:43
-
02:20
-
02:00
-
01:40
-
01:06
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 28 июня 2019
-
23:57
-
23:36
-
23:28
-
22:52
-
22:36
-
22:34
-
22:14
Партнерский контент