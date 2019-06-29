Кудряшов: кто бы не захотел перейти в «Зенит»?

Бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов заявил о готовности перейти в любой из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Перешёл бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб меня хотели туда пригласить. Перешёл бы в «Зенит»? Конечно, перешёл бы. Кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом и постоянно участвует в еврокубках?» — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Кудряшов перешёл в «Истанбул Башакшехир» в январе из «Рубина» на правах свободного агента. За турецкий клуб россиянин сыграл 8 матчей. На его счету один забитый мяч. Этим летом стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболист выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов».