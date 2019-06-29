«Гонвед» — «Зенит»: Заболотный и Джорджевич сыграют в основном составе

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определил стартовый состав на контрольный матч с венгерским «Гонведом», который состоится на предсезонном сборе в Австрии.



«Зенит»: Михаил Кержаков, Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Денис Терентьев, Роберт Мак, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эрнани, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.



Запасные игроки: Никита Гойло, Данила Прохин, Леон Мусаев, Андрей Мостовой.



Начало матча — в 12:00 мск.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.

Следующий сезон петербургский клуб начнёт домашним матчем с дебютантом Российской Премьер-Лиги — «Тамбовом». Встреча состоится 14 июля.