«Арсенал» может продать Обамеянга, чтобы получить средства на трансферы

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть предложения по трансферу габонского нападающему Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Le Figaro.
По данным источника, лондонский клуб может пойти на этот шаг, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Обамеянгом интересуются китайские клубы, которые сделали ему очень выгодные предложения в финансовом плане. Интерес к форварду проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы предложить ему контракт с заработной платой £ 300 тыс. в неделю (около € 339 тыс.).
Также форвард входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев Обамеянг может заменить форварда Ромелу Лукаку, который, вероятнее всего, покинет клуб в трансферное окно.
В минувшем сезоне 30-летний Обамеянг провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал 5 голевых передач.
- 29 июня 2019
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