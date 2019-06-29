«Арсенал» может продать Обамеянга, чтобы получить средства на трансферы

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть предложения по трансферу габонского нападающему Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Le Figaro.

По данным источника, лондонский клуб может пойти на этот шаг, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Обамеянгом интересуются китайские клубы, которые сделали ему очень выгодные предложения в финансовом плане. Интерес к форварду проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы предложить ему контракт с заработной платой £ 300 тыс. в неделю (около € 339 тыс.).

Также форвард входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев Обамеянг может заменить форварда Ромелу Лукаку, который, вероятнее всего, покинет клуб в трансферное окно.

В минувшем сезоне 30-летний Обамеянг провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал 5 голевых передач.