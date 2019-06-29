Бузова прибыла в расположение «Барселоны»
Российская певица Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны». Ранее исполнительница приняла приглашение одного из спонсоров каталонского клуба, турецкой компании Beko, прожить 48 часов как игрок сине-гранатовых.
Бузова поделилась видео с моментами своего нахождения в расположении «Барселоны» в сторис в «Инстаграме».
Ольга Бузова в «Барселоне»
Минувший сезон «Барселона» завершила с двумя выигранными трофеями. Подопечные Эрнесто Вальверде одержали победу в матче за Суперкубок Испании над «Севильей» (2:1) и стали чемпионами страны.
Бузова является бывшей женой полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Пара поженилась 26 июня 2012 года. Однако уже 30 декабря 2016 года Бузова и Тарасов официально расторгли брак.
Бузова объяснила, зачем на два дня станет игроком «Барселоны»
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