Российская певица Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны». Ранее исполнительница приняла приглашение одного из спонсоров каталонского клуба, турецкой компании Beko, прожить 48 часов как игрок сине-гранатовых.

Бузова поделилась видео с моментами своего нахождения в расположении «Барселоны» в сторис в «Инстаграме».

Ольга Бузова в «Барселоне»

Минувший сезон «Барселона» завершила с двумя выигранными трофеями. Подопечные Эрнесто Вальверде одержали победу в матче за Суперкубок Испании над «Севильей» (2:1) и стали чемпионами страны.

Бузова является бывшей женой полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Пара поженилась 26 июня 2012 года. Однако уже 30 декабря 2016 года Бузова и Тарасов официально расторгли брак.