Черчесов: для ЦСКА матч со «Спартаком» будет подготовительным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиям от матча между ЦСКА и «Спартаком» на предсезонном турнире в Австрии.
«Что не получилось у ЦСКА с „Краснодаром“? Этот вопрос не ко мне. Я не знаю о том, какие цели были у команды, как готовились к игре, была ли спецподготовка. Не хотел бы вмешиваться в работу коллеги.
Судя по тому, что я сегодня видел, турнир сам по себе, подготовка сама по себе. У игроков ЦСКА была достаточно большая нагрузка после игры с „Краснодаром“. Игра будет проходить в режиме подготовки. Не знаю, как для „Спартака“, а для ЦСКА это будет подготовительный матч», — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 30 июня, и начнётся в 19:00 мск.
Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии
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