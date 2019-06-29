Черчесов: для ЦСКА матч со «Спартаком» будет подготовительным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиям от матча между ЦСКА и «Спартаком» на предсезонном турнире в Австрии.

«Что не получилось у ЦСКА с „Краснодаром“? Этот вопрос не ко мне. Я не знаю о том, какие цели были у команды, как готовились к игре, была ли спецподготовка. Не хотел бы вмешиваться в работу коллеги.



Судя по тому, что я сегодня видел, турнир сам по себе, подготовка сама по себе. У игроков ЦСКА была достаточно большая нагрузка после игры с „Краснодаром“. Игра будет проходить в режиме подготовки. Не знаю, как для „Спартака“, а для ЦСКА это будет подготовительный матч», — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 30 июня, и начнётся в 19:00 мск.