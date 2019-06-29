«Зенит» — «Црвена Звезда»: Дриусси, Дзюба и Азмун — в атаке российского клуба

Стал известен состав петербургского «Зенита» на контрольный матч с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится в Бишофсхофене на стадионе «Шпортплац».

«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» начнётся в 17:30 мск. Сегодня, 29 июня, российский клуб уже провёл один контрольный матч, в котором разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.



Следующий сезон петербургский клуб начнёт домашним матчем с дебютантом Российской Премьер-Лиги — «Тамбовом». Встреча состоится 14 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.