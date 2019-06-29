«Рубин» объявил о переходе Сутормина

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Контракт 25-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Сутормин будет выступать в «Рубине» под 19-м игровым номером.
Видео доступно на странице «Рубина» в «Твиттере».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сутормин станет игроком «Рубина» 29 июня. Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский «Строгино».
Сутормин вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧЕ-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), но на поле не выходил.
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