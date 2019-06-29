Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах Г. Кэхилла

Лондонский «Арсенал» входит в список команд, интересующихся центральным защитником Гари Кэхиллом. На 33-летнего игрока претендуют также «Астон Вилла», «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас», сообщает 90min.
С 2012 по 2019 год Кэхилл выступал за «Челси». Ранее защищал цвета «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Виллы». В составе национальной команды Англии футболист играл с 2010 по 2018 год.
В сезоне-2018/19 Гари принял участие в 4 матчах Лиги Европы, 2 встречах английской Премьер-лиги и 2 играх Кубка английской лиги.
В минувшей кампании «Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и дошёл до финала Лиги Европы, где со счётом 1:4 проиграл «Челси». В следующем сезоне «канониры» вновь будут выступать в Лиге Европы.
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