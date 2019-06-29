Лукович: возможно, однажды возглавлю «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Александар Лукович поделился впечатлениями о товарищеском матче петербуржцев с «Црвеной Звездой» (1:0).



«Мне понравился „Зенит“. Я вообще следил за предсезонными матчами команды и считаю, что команда хорошая. Думаю, „Зенит“ защитит чемпионский титул. Сильнее ли эта команда той, в которой играл я? Сложно судить. Были другие времена. Но я был счастлив, когда нынешний „Зенит“ взял золото.

Что ждёт команду Семака в Лиге чемпионов? Надо смотреть правде в глаза. Соперниками «Зенита» будут лучшие клубы Европы, так что выход в 1/8 финала станет отличным результатом. У «Зенита» много хороших игроков. Отмечу трансферы Азмуна и Ракицкого, они добавили команде качества. Чем занимаюсь сейчас? Работаю помощником спортивного директора «Црвены Звезды» и учусь на тренера. Кто знает, возможно, однажды возглавлю «Зенит», — передаёт слова Луковича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Вместе с «Зенитом» Лукович дважды побеждал в чемпионате России и становился обладателем Суперкубка страны.