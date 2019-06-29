Павлов: на Украине людям по барабану, что я из России

Российский форвард одесского «Черноморца» Василий Павлов рассказал о жизни на Украине.

«Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

Слышал ли какие-то обидные выкрики в свой адрес? Честно говорю, ни одного инцидента! Людям на трибунах по барабану, что я из России. Они реагируют на тот футбол, который ты показываешь.

Моё мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем — почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны.

Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдёт на второй план и мы все снова заживём нормальной жизнью», — приводит слова 28-летнего нападающего «Советский спорт».

В минувшем сезоне Павлов забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах украинской Премьер-лиги.