Павлов: на Украине людям по барабану, что я из России

Российский форвард одесского «Черноморца» Василий Павлов рассказал о жизни на Украине.
«Когда ехал на Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.
Слышал ли какие-то обидные выкрики в свой адрес? Честно говорю, ни одного инцидента! Людям на трибунах по барабану, что я из России. Они реагируют на тот футбол, который ты показываешь.
Моё мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем — почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых на Украине. Семья моей жены из этой страны.
Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдёт на второй план и мы все снова заживём нормальной жизнью», — приводит слова 28-летнего нападающего «Советский спорт».
В минувшем сезоне Павлов забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах украинской Премьер-лиги.
- 29 июня 2019
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