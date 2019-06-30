«Краснодар» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 2-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия). Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар»: Синицын, Скопинцев, Спайич, Мартынович, Петров, Олссон, Фьолусон, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Ерёменко, Попов, Полоз, Ионов, Шомуродов, Глебов, Чернов, Мамин.
Помимо краснодарской команды и ростовчан участие в предсезонном турнире примут ещё две российские команды — «Спартак» и ЦСКА. В 1-м туре соревнований «Краснодар» выиграл у московского ЦСКА со счётом 1:0, а «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0).
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