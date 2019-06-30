Голы Ари, Уткина и Халназарова — в видеообзоре матча «Краснодар» — «Ростов»

В матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.
На 38-й минуте главный арбитр встречи Киристян-Петру Чокирка назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно реализовал нападающий «Краснодара» Ари. На 61-й минуте полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество «быков», забив гол с подачи форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. До разгромного счёт довёл нападающий краснодарского клуба Рустам Халназаров.
В следующем туре соревнования «Краснодар» проведёт матч с московским «Спартаком» 4 июля, а «Ростов» днём ранее встретится с ЦСКА. В минувшем сезоне «Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 9-е.
Видео доступно на канале «Матч Премьер» в YouTube.
- 30 июня 2019
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