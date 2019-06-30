«Паук» Камболов и радость «Краснодара». Лучшие фото разгрома «Ростова» в Австрии

Сегодня, 30 июня, в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.



На 38-й минуте главный арбитр встречи Киристян-Петру Чокирка назначил пенальти в ворота «Ростова», который успешно реализовал нападающий «Краснодара» Ари. На 61-й минуте полузащитник Даниил Уткин удвоил преимущество «быков», забив гол с подачи форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. До разгромного счёт довёл нападающий краснодарского клуба Рустам Халназаров.

В следующем туре соревнования «Краснодар» проведёт матч с московским «Спартаком» 4 июля, а «Ростов» днём ранее встретится с ЦСКА. В минувшем сезоне «Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 9-е.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Ростов» — в фоторепортаже Сергея Киврина.