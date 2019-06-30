Гвардиола: я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, но АПЛ для меня в приоритете

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему он отдаёт приоритет чемпионату Англии перед Лигой чемпионов.

«Я заканчиваю сезоны очень уставшим, но когда выигрываешь трофеи, то усталость переносится легче. Победы затягивают и дают энергию. Поэтому в этом плане чемпионат вне конкуренции. Вот почему когда мне говорят: «Но он же не выиграл Лигу чемпионов» — я отвечаю, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, но чемпионат — это то, что заставляет игроков следовать за тобой, потому что у вас есть возможность одерживать победы каждые три дня. Но если ты проигрываешь, то игроки теряют веру в тебя. Чемпионат определяет всё. Поэтому национальный чемпионат является для меня приоритетом.

Стать чемпионом в Англии очень сложно. Доказательством этого является тот факт, что в АПЛ команда впервые за последние 11 лет защитила свой титул. А вот «Барселона» делает это постоянно. Напротив, «Ливерпуль» 30 лет не выигрывает чемпионат, но мы все видели, на что была способна эта команда в минувшем сезоне", — приводит слова Гвардиолы Diari Ara.