«Играй за ромбик», стычка с Адриано, наблюдения Акинфеева с Ребровым. Фото дерби

30 июня в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Красно-белые вышли вперёд уже на 7-й минуте благодаря точному удару подузащитника Зелимхана Бакаева. На 27-й минуте «армейцы» восстановили равенство в счёте – мяч в свои ворота отправил хавбек номинальных хозяев Александр Ломовицкий. В концовке первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве – с поля был удалён защитник Кирилл Набабкин.



На 59-й минуте «Спартак» вновь вышел вперёд усилиями защитника Ильи Гапонова, а уже спустя минуту отличился ещё раз – гол забил полузащитник Софьян Ханни.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже Сергея Киврина.