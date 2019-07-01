«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте», сообщает пресс-служба каталонского клуба.



Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила € 12,9 млн. При этом сделка предусматривает бонусы в размере € 3,1 млн.



Ранее сообщалось, что Суарес может перейти в «Валенсию». Хавбек ранее уже выступал за «Сельту» на молодёжном уровне, а на взрослом уровне выступал за «Севилью» и «Вильярреал».



В минувшем сезоне Суарес провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно Денис перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в 4 матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до лета 2021 года.

Д. Суарес: в «Арсенале» у меня была травма паха, это было очень больно