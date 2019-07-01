«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес продолжит карьеру в «Сельте», сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Сумма трансфера 25-летнего футболиста составила € 12,9 млн. При этом сделка предусматривает бонусы в размере € 3,1 млн.
Ранее сообщалось, что Суарес может перейти в «Валенсию». Хавбек ранее уже выступал за «Сельту» на молодёжном уровне, а на взрослом уровне выступал за «Севилью» и «Вильярреал».
В минувшем сезоне Суарес провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно Денис перешёл в лондонский «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в 4 матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действовал до лета 2021 года.
Д. Суарес: в «Арсенале» у меня была травма паха, это было очень больно
- 1 июля 2019
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:23
-
00:17
-
00:03
- 30 июня 2019
-
23:52
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:49
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:20
-
21:03
-
20:50
-
20:45
-
20:39
-
20:26
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
19:58
Партнерский контент