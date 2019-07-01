«Урал» в контрольном матче разгромил «Пюник», который тренирует Тарханов
Екатеринбургский «Урал» в контрольном матче разгромил армянский «Пюник», который тренирует российский специалист Александр Тарханов.
Все голы были забиты во втором тайме. На 67-й минуте счёт открыл Юрий Бавин. Через несколько минут преимущество уральцев увеличил Эрик Бикфалви. В концовке встречи счёт до крупного довёл Андрей Панюков.
Напомним, что ранее Тарханов несколько раз работал на посту главного тренера «Урала».
«Урал» (Россия) — «Пюник» (Армения) 3:0 (0:0)
Голы: Бавин, 67; Бикфалви, 74; Панюков, 88.
«Урал»: Годзюр (Баклов, 63), Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков (Поляков, 73), Бумаль (Аугустыняк, 46), Егорычев (Щербаков, 84), Бикфалви, Эль Кабир (Бавин, 46), Араторе (Фидлер, 63), Ильин (Панюков, 46).
Бикфалви: я и Бергкамп забили по-разному, но в чём-то наши голы схожи
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