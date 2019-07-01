«Урал» в контрольном матче разгромил «Пюник», который тренирует Тарханов

Екатеринбургский «Урал» в контрольном матче разгромил армянский «Пюник», который тренирует российский специалист Александр Тарханов.

Все голы были забиты во втором тайме. На 67-й минуте счёт открыл Юрий Бавин. Через несколько минут преимущество уральцев увеличил Эрик Бикфалви. В концовке встречи счёт до крупного довёл Андрей Панюков.

Напомним, что ранее Тарханов несколько раз работал на посту главного тренера «Урала».

«Урал» (Россия) — «Пюник» (Армения) 3:0 (0:0)

Голы: Бавин, 67; Бикфалви, 74; Панюков, 88.



«Урал»: Годзюр (Баклов, 63), Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков (Поляков, 73), Бумаль (Аугустыняк, 46), Егорычев (Щербаков, 84), Бикфалви, Эль Кабир (Бавин, 46), Араторе (Фидлер, 63), Ильин (Панюков, 46).