Ари: тяжело против «Ростова», это команда, которая всегда играет от обороны

Нападающий «Краснодара» Ари поделился впечатлениями от матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии и завершилась со счётом 3:0 в пользу краснодарской команды.

«Я думал, будет более сложный матч. Всегда тяжело играть против „Ростова“. Это команда, которая всегда играет от обороны, но сегодня они сыграли в другой футбол. Я счастлив, что мы выиграли ещё один матч. Сейчас мы близки к победе в этом турнире. Многие думают, что этот матч просто тренировка, но выиграть у „Ростова“ всегда непросто. До матча тренер определил, что я буду пробивать пенальти. Я очень спокоен, когда исполняю пенальти. Благодарю тренера за то, что доверяет мне», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.