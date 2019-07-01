Набабкин: в матче со «Спартаком» судья не справился, неверно удалил только меня

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал удаление в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» (1:3). Напомним, игрок «армейцев» покинул поле после стычки с нападающим красно-белых Луисом Адриано в концовке первого тайма встречи.



«Игра началась тяжёлая, сложная: было много борьбы, и судья сразу дал понять, что будут карточки. В первом эпизоде был аут, мы с Адриано двигались вместе, он выставил локоть и попал мне по лицу, я не совладал с нервами и сфолил. Я спокойненько отошёл назад, а он подошёл и хотел чего-то ещё — пихнул головой и так далее. Судья посчитал, что жёлтую карточку нужно показать обоим.



Во втором эпизоде удаление как минимум должно было быть обоюдным. Мне кажется, судья не справился, неверно удалил только меня. Я, может быть, нарушил правила, но отмахнулся опять же игрок «Спартака». Здесь должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение. Но судья посчитал, что я действовал грубее соперника. Почему? Я не понимаю.



Есть ли ощущение, что матч был испорчен этим судейским решением? Конечно. Судья неправильно отреагировал на эпизод, сделал неверные выводы и удалил меня. Это немножко переменило игру, но ничего уже не сделаешь», — приводит слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.

Кучаев: Адриано заслуживал удаления, у них с Набабкиным была обоюдная агрессия