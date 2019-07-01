Экс-форвард «Локомотива» Корян подписал контракт с «Химками»

Бывший нападающий «Локомотива» Аршак Корян официально стал игроком «Химок». Форвард являлся свободным агентом и достался подмосковному клубу бесплатно.

«Аршак Корян остаётся в красно-чёрной семье! После окончания арендного соглашения между «Химками» и «Локомотивом» Аршак подписал полноценный контракт с красно-чёрными», — сообщается в «твиттере» «Химок».

24-летний Корян является воспитанником «Локомотива». В составе «железнодорожников» он принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне Корян в составе «Химок» принял участие в 37 матчах Футбольной национальной лиги (29 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (1 — с пенальти).