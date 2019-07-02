«Бавария» проявляет интерес к Дембеле
Немецкая «Бавария» интересуется полузащитником испанской «Барселоны» Усманом Дембеле, сообщает France Football.
Руководство мюнхенской команды давно следит за молодым французом. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже контактировал с окружением 22-летнего футболиста, однако он ждёт подписания Антуана Гризманна и Неймара каталонским клубом, считая, что это существенно снизит цену на игрока сборной сборной Франции.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 125 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может расторгнуть договор с Дембеле из-за проблем с дисциплиной.
«Бавария» переключится на Дембеле, если не сможет купить Зане
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