Зе Роберто: если Неймар продолжит в том же духе, он не доиграет до 30

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто раскритиковал образ жизни, который ведёт его соотечественник Неймар («ПСЖ»).
«Он должен радикальным образом изменить свою жизнь и взяться за голову. Сейчас он теряет идеальный момент, чтобы сделать шаг вперёд в своей карьере и благодаря таланту, который у него есть, взять на себя роль главного героя. Если Неймар продолжит в том же духе, он не доиграет до 30 лет», — приводит слова Зе Роберто A Bola.
Напомним, ранее Неймар был дисквалифицирован УЕФА на три матча еврокубков за оскорбление судей. Позже бразилец ударил болельщика «Ренна» перед церемонией награждения финалистов Кубка Франции. Также футболист был обвинён в изнасиловании модели Нажилы Триндади. В настоящее идёт расследование по этому делу. Сам Неймар восстанавливается от травмы, полученной в товарищеской игре за сборную Бразилии с Катаром.
- 2 июля 2019
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