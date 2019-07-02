Джанаев прибыл на сбор «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», голкипер Сослан Джанаев прибыл на сбор «Сочи». Ожидается, что 32-летний вратарь, который в настоящее время имеет статус свободного агента, подпишет контракт с клубом, который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что помимо «Сочи» футболистом также интересовались «Уфа», «Легия» и несколько турецких клубов.
Джанаев является воспитанником московского ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. Всего в составе польской команды россиянин принял участие в семи матчах, в которых пропустил 13 мячей.
Джанаев интересен двум клубам РПЛ
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16:05Джанаев прибыл на сбор «Сочи» Эксклюзив
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