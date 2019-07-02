Цорн — о продаже Зе Луиша: для «Спартака» это успешная сделка во всех отношениях

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход форварда команды Зе Луиша в «Порту».
«Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в своё время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для Российской Премьер-Лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей. При этом нам не нужно искать замену игроку – считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке – нам ещё нужно усилиться к старту сезона», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».
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