«Манчестер Юнайтед» оценивает трансфер Дибалы
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, руководство и тренерский штаб «красных дьяволов» оценивают трансфер 25-летнего нападающего «старой синьоры». Туринский клуб готов вступить в переговоры и выслушать предложение потенциальное манкунианцев.
В минувшем сезоне на клубном уровне Дибала принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн. Ранее сообщалось, что «старая синьора» готова включить Дибалу в сделку по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
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