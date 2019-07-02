«Манчестер Юнайтед» оценивает трансфер Дибалы

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, руководство и тренерский штаб «красных дьяволов» оценивают трансфер 25-летнего нападающего «старой синьоры». Туринский клуб готов вступить в переговоры и выслушать предложение потенциальное манкунианцев.

В минувшем сезоне на клубном уровне Дибала принял участие в 42 матчах. На счету аргентинца 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 85 млн. Ранее сообщалось, что «старая синьора» готова включить Дибалу в сделку по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.