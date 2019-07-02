Панченко и Грулёв — в старте «Динамо» на матч со «Спартой», Шейдаев — в запасе

Московское «Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с пражской «Спартой». Встреча команд состоится сегодня, 2 июля, на стадионе «АктивПарк» в австрийском городе Санкт-Георген-ан-дер-Гузен. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Новичок «Динамо» нападающий Рамиль Шейдаев начнёт матч на скамейке запасных.



«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Теттех, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко, Кардозу, Грулёв.



Запасные: Лещук, Седов, Ордец, Калинин, Рыков, Рауш, Черных, Темников, Москвичёв, Соу, Липовой, Марков, Шиманьский, Шейдаев.

В минувшем сезоне московское «Динамо» набрало 33 очка и завершило чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».