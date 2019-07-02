Панченко и Грулёв — в старте «Динамо» на матч со «Спартой», Шейдаев — в запасе
Московское «Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с пражской «Спартой». Встреча команд состоится сегодня, 2 июля, на стадионе «АктивПарк» в австрийском городе Санкт-Георген-ан-дер-Гузен. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Новичок «Динамо» нападающий Рамиль Шейдаев начнёт матч на скамейке запасных.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Теттех, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко, Кардозу, Грулёв.
Запасные: Лещук, Седов, Ордец, Калинин, Рыков, Рауш, Черных, Темников, Москвичёв, Соу, Липовой, Марков, Шиманьский, Шейдаев.
В минувшем сезоне московское «Динамо» набрало 33 очка и завершило чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
Шейдаев: моя персональная цель в «Динамо» — это ворота соперника
- 2 июля 2019
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
16:57
-
16:47
-
16:43
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
16:06
-
16:05Джанаев прибыл на сбор «Сочи» Эксклюзив
-
15:58
-
15:48
-
15:40
-
15:39
-
15:24
-
15:23
-
15:11
-
15:09
-
15:00
-
14:52
-
14:41
-
14:40
-
14:14
-
14:00
-
13:57
-
13:55
Партнерский контент