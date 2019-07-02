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Женская команда «Енисея» пригласила Бузову

Женская команда «Енисея» пригласила Бузову
Футбол / РПЛ 0

Женская команда «Енисея» пригласила российскую певицу Ольгу Бузову на летние сборы, которые проходят в Красноярске.

«Ольга Бузова, учитывая вашу ауру победительницы и наше турнирное положение, приглашаем вас на летние сборы, которые проходят в Красноярске. Наши слова не водица», — говорится в сообщении пресс-службы женской команды «Енисея», опубликованном на странице в «Твиттере».

Ранее Бузова побывала в расположении «Барселоны». Исполнительница приняла приглашение одного из спонсоров каталонцев, турецкой компании Beko, прожить 48 часов как игрок сине-гранатовых.

Красноярский «Енисей» занял предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице чемпионата России среди женских команд сезона-2018/19. Чемпионом страны стал клуб «Рязань-ВДВ».

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