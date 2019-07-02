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Зе Луиш: мы со «Спартаком» решили, что мой переход пойдёт на пользу всем

Зе Луиш: мы со «Спартаком» решили, что мой переход пойдёт на пользу всем
Футбол / РПЛ 0

Напдаающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свой предстоящий переход в португальский «Порту».

«Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырёх лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.

Это был важный шаг — как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдёт на пользу.

Сейчас у меня смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол — он такой, нужно продолжать идти дальше

Хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам „Спартака“ за то, что они поддерживали меня всё это время, когда я находился здесь. Это было очень здорово», — приводит слова Зе Луиша пресс-служба клуба.

Зе Луиш: буду фанатом «Спартака» всю жизнь, если что было не так — простите
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