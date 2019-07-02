Зе Луиш: буду фанатом «Спартака» всю жизнь, если что было не так — простите

Форвард «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свой уход из московского клуба. Карьеру он продолжит в «Порту».

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно… Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!» — приводит слова Зе Луиша официальный сайт красно-белых.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России. В стан красно-белых он перешёл летом 2015 года из «Браги» за € 6,5 млн.