Гилерме — Дзюбе: я тебя жду, брат. Но шансов у тебя не будет
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме ответил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который намерен забить ему гол в матче за Суперкубок России.
«Тёма, я тебя жду, брат. Но шансов у тебя не будет. Увидимся в субботу на «ВТБ Арене», — сказал Гилерме в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».
Матч за Суперкубок России «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 6 июля. Встреча состоится в Москве и начнётся в 19:00 мск.
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России. Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.
Дзюба — Гилерме: готовься, я уже иду за тобой
- 2 июля 2019
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