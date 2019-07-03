Скалони: Аргентина заслужила выход в финал Кубка Америки

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что именно его команда была достойна выхода в финал Кубка Америки — 2019.

«Один из наших игроков оказался на газоне, когда Бразилия забивала второй мяч. К тому же мы слышали свисток. Не буду обсуждать судейство, но оно мне не понравилось. Командой, которая заслуживала выхода в финал, была именно сборная Аргентины. Мы сыграли как настоящая большая команда. У этих игроков есть настоящее и будущее в сборной», — приводятся слова Скалони в «твиттере» сборной Аргентины.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск).