Скалони: Аргентина заслужила выход в финал Кубка Америки

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что именно его команда была достойна выхода в финал Кубка Америки — 2019.
«Один из наших игроков оказался на газоне, когда Бразилия забивала второй мяч. К тому же мы слышали свисток. Не буду обсуждать судейство, но оно мне не понравилось. Командой, которая заслуживала выхода в финал, была именно сборная Аргентины. Мы сыграли как настоящая большая команда. У этих игроков есть настоящее и будущее в сборной», — приводятся слова Скалони в «твиттере» сборной Аргентины.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск).
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