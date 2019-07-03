Капитан БАТЭ — о переходе в РПЛ: у нас своя страна и свой чемпионат
Полузащитник и капитан БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал идею расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд, в частности за счёт возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
«У нас своя страна и свой чемпионат. С одной стороны, возможно, неплохо для нашей молодёжи, которая сможет прогрессировать в Премьер-Лиге. Мне сложно ответить на этот вопрос. Он довольно глобальный», — сказал футболист сборной Беларуси в интервью клубному телевидению.
Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Наставник «Славии»: против перехода в РПЛ, потеряем наш самобытный чемпионат
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