Сборная Аргентины продлила серию без трофеев до 26 лет

Сборная Аргентины проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки – 2019 и выбыла из турнира. Матч состоялся в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» и завершился со счётом 2:0 в пользу бразильцев.



Аргентинцы, лишившись шансов на победу в соревновании, продлили свою серию без трофеев до 26 лет. Последним значимым титулом национальной команды был Кубок Америки – 1993.



Сборная Аргентины за всю историю проведения южноамериканского первенства становилась триумфатором турнира 14 раз (в 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 годах). По этому показателю команда уступает лишь Уругваю (15). Бразильцы (8) занимают третье место.



Чемпионат мира Аргентина выигрывала дважды (в 1978 и 1986 годах) и ещё трижды становилась серебряным призёром мундиаля.



При этом в 2004 и 2008 годах аргентинцы завоёвывали золотые медали Олимпийских игр.

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