Песьяков: сейчас меньше зовут Писей, но Карпин нет-нет да практикует

Бывший вратарь московского «Спартака» Сергей Песьяков, ныне выступающий за «Ростов», рассказал, как изменился за последние годы наставник донского клуба Валерий Карпин, а также поведал, как его называют в команде.



«Карпин точно стал спокойнее и мудрее. Остался таким же требовательным. Тактики теперь больше, появилось пристальное внимание к мелочам. Скажем, уделяется внимание игре один в один, вообще защите.



Карпин смог окончательно убить в себе игрока. В «Спартаке» он гораздо больше участвовал в тренировочном процессе. После матчей основа восстанавливалась, и Карпин вместе с другими тренерами обязательно играл с теми, кто накануне получил меньше времени. И не на шутку заводился, стремился выиграть и проявлял эмоции, как действующий игрок. Зарубы были ещё те, когда против Карпина оказывались Ледяхов или Тихонов. Лёгкое дерби!

Обижало ли когда-то своё прозвище? А что обижаться, раз фамилия такая? С детства я для всех Пися. Только в школе этим хотели обидеть, и то не получалось. Сейчас меньше, но вот главный тренер нет-нет да практикует. Ещё зовут Пес, через «е», — цитирует Песьякова Sport24.