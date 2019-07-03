Коутиньо ведёт переговоры с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Пари-Сен-Жермен», сообщает Sport.es.
В настоящее время 27-летний хавбек сине-гранатовых выступает за сборную Бразилии на Кубке Америки и полностью сосредоточен на выступлениях за национальную команду. Однако это не мешает его агенту вести переговоры со спортивным директором парижан Леонардо о возможном переходе футболиста в стан чемпиона Франции. Сообщается, что бразилец готов перебраться на «Парк де Пренс», так как разочаровался в том, что не смог заиграть на своём уровне в «Барсе». Также «ПСЖ» готов предложить ему боле выгодный контракт, нежели он имеет на «Камп Ноу».
В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету 27-летнего футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
- 3 июля 2019
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