Коутиньо ведёт переговоры с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «Пари-Сен-Жермен», сообщает Sport.es.

В настоящее время 27-летний хавбек сине-гранатовых выступает за сборную Бразилии на Кубке Америки и полностью сосредоточен на выступлениях за национальную команду. Однако это не мешает его агенту вести переговоры со спортивным директором парижан Леонардо о возможном переходе футболиста в стан чемпиона Франции. Сообщается, что бразилец готов перебраться на «Парк де Пренс», так как разочаровался в том, что не смог заиграть на своём уровне в «Барсе». Также «ПСЖ» готов предложить ему боле выгодный контракт, нежели он имеет на «Камп Ноу».

В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету 27-летнего футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.