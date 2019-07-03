Карпин: цель на сезон — побороться за еврокубки, но это только наше желание

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях своей команды на сезон-2019/20.
«Козлов? А что о нём говорить, если он уже 10 лет играет в РПЛ? Нового я вам ничего не скажу, все знают его сильные и слабые стороны. Цели на следующий сезон — побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки. Но это наше желание. Такой задачи перед ребятами я не ставлю. Что касается того, хватит ли ресурсов, то рассчитывать можно на что-то и без ресурсов. „Реал Сосьедад“ в своё время занял второе место без ресурсов.
Зимой была у нас обновлённая команда, остались все, кто должен был остаться. Такие как почти пятикратный лучший игрок Болгарии Попов. Плюс добавились Козлов, Саплинов и Чистяков. Всего три новых лица в команде. Удовлетворение от того, что остались те, кого смогли оставить из тех, кто был в том сезоне.
Разговоры о том, что Ерёменко травматичен и ненадёжный актив? Вы всё сами видели в весенней части. На Мирзова мы рассчитываем, он принадлежит нам. Был отпуск у него, приболел, после возвращения присоединится к нам. Проблема, что пропустил предсезонку. Проблемы были и зимой, когда Ерёменко, Попов, Норман, Мевля, Чернов присоединились только к последнему сбору. Теперь только один Мирзов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 3 июля 2019
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