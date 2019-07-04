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Сборная Перу разгромила Чили и сенсационно вышла в финал Кубка Америки — 2019

Сборная Перу разгромила Чили и сенсационно вышла в финал Кубка Америки — 2019
Футбол / Южная Америка 0

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Чили и Перу. Встречу обслуживал колумбийский арбитр Вильмар Рольдан Перес. Игра завершилась сенсационной победой перуанцев со счётом 3:0.

Первый гол был забит на 21-й минуте — отличился полузащитник Эдисон Флорес с передачи Андре Каррильо. Хавбек Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу на 38-й минуте. Окончательный счёт установил перуанский форвард Герреро на 91-й минуте. В добавленное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

Обыграв Чили, национальная команда Перу стала вторым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится со сборной Бразилии 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» (начало — в 23:00 мск).

Кубок Америки. 1/2 финала
04 июля 2019, четверг. 03:30 МСК
Чили
0 : 3
Перу
0:1 – Флорес – 21, 0:2 – Йотун – 38, 0:3 – Герреро – 90+1
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