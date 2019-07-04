Панченко: я не весь русский мат ещё выучил
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, какое впечатление оставляет полузащитник Себастьян Шиманьский, недавно перешедший из «Легии». Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.
«Буквально несколько дней назад он прибыл на сбор, был представлен команде. Пока Шиманьский только адаптируется, хотя уже успел дебютировать в матче со «Спартой». Себастиан неплохо знает английский, так что со многими может поговорить без переводчика. Фёдор Черных общается с ним по-польски. Абдул Тетте играл в Польше, им также есть что обсудить.
Выучил ли уже русский мат? Вы хотите от него всего и сразу. Он только приехал, дайте ему время. Я-то не весь русский мат еще выучил!" — цитирует Панченко Sportbox.
«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского
- 4 июля 2019
-
10:18
-
10:16
-
10:05
-
10:03
-
09:58
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:11
-
08:54
-
08:12
-
07:59
-
07:35
-
07:24
-
07:11
-
06:50
-
06:30
-
06:14
-
05:45
-
04:55
-
04:41
-
04:03
-
03:48
-
03:00
-
02:54
-
02:41
-
01:43
-
01:25
-
00:57
-
00:46
-
00:33
-
00:11
- 3 июля 2019
-
23:57
Партнерский контент