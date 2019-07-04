Панченко: я не весь русский мат ещё выучил

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, какое впечатление оставляет полузащитник Себастьян Шиманьский, недавно перешедший из «Легии». Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

«Буквально несколько дней назад он прибыл на сбор, был представлен команде. Пока Шиманьский только адаптируется, хотя уже успел дебютировать в матче со «Спартой». Себастиан неплохо знает английский, так что со многими может поговорить без переводчика. Фёдор Черных общается с ним по-польски. Абдул Тетте играл в Польше, им также есть что обсудить.

Выучил ли уже русский мат? Вы хотите от него всего и сразу. Он только приехал, дайте ему время. Я-то не весь русский мат еще выучил!" — цитирует Панченко Sportbox.