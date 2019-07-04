Виллиан из-за травмы не сыграет в финале Кубка Америки
Полузащитник сборной Бразилии Виллиан не сможет принять участие в финале Кубка Америки с командой Перу. В полуфинальной встрече со сборной Аргентины (2:0) футболист «Челси» вышел на замену на 46-й минуте, а после игры стало известно, что он получил повреждение задней поверхности бедра.
Как сообщает AFP, представитель Федерации футбола Бразилии сообщил, что Виллиан почувствовал боль в подколенном сухожилии и был отправлен на медицинский осмотр, где было выявлено растяжение мышцы.
Напомним, что перед стартом Кубка Америки Виллиан был вызван в сборную Бразилии из-за травмы Неймара. В финальном матче сборная Бразилии 7 июля на стадионе «Маракана» сыграет против команды Перу (начало — в 23:00 мск).
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