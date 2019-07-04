Родри: стиль и амбиции «Манчестер Сити» захватывают меня

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Родриго Эрнандес, также известный как Родри, прокомментировал свой переход в стан «горожан».
«То, чего «Сити» достиг за последние два года, потрясает, и я с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к этому талантливому составу. Дело не только в трофеях, которые команда завоевала, но и в том, как она это сделала – играя в атакующий футбол во всех матчах. Этот стиль захватывает меня, как и амбиции клуба. Не могу дождаться начала работы с Пепом Гвардиолой и новыми партнёрами по команде. Надеюсь, мы сможем добиться многого вместе», — приводит слова Родри пресс-служба «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Родри € 70 млн. Данная сумма была прописана в его контракте с «Атлетико» в качестве отступных.
Родри перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
- 4 июля 2019
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