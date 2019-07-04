Нападающий Игорь Портнягин стал игроком «Нижнего Новгорода». 30-летний футболист прошёл два летних сбора с волжской командой, забив 4 мяча в 4 контрольных матчах. Как сообщает официальный сайт клуба, после игры с казанским «Рубином» с ним был подписан контракт.
Ранее Портнягин выступал за «Союз-Газпром» (Ижевск), «Рубин», «Спартак-Нальчик», «Томь», «Крылья Советов», «Локомотив» (Москва), «Урал», а также «Химки» и «Балтику». За подмосковный и калининградский клубы чемпион России—2009 и обладатель Кубка России сезона-2016/2017 в минувшем сезоне провёл 20 матчей и забил 2 гола.
Напомним, «Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги набрал 62 очка в 38 турах и занял четвёртое место в турнирной таблице, попав в переходные матчи. По итогам двух встреч с «Крыльями Советов» команда потерпела поражение с общим счётом 2:3 и не сумела заработать повышение в классе.
- 4 июля 2019
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