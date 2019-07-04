Мать Кокорина пообещала навещать сына в колонии

Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказалась о предстоящем переводе сына в колонию из СИЗО, а также пообещала навещать его.



«Алексеевка? Я не знаю этого, мы живём в Москве, и от города это далеко. У меня этой информации пока нет, я не обладаю ей. Как точно узнаем, где будут отбывать наказания, то, конечно, будем навещать», — цитирует мать футболиста Sport24.



Ранее стало известно, что Кокорин и остальные фигуранты дела – его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий – этапировали из Москвы в Белгород, где они были также помещены в СИЗО. Оттуда молодые люди будут переведены в колонию в Белгородской области. Сообщалось, что она будет располагаться в 80 километрах от родного города Кокорина – Валуйки.

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