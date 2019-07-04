В Госдуме отреагировали на угрозы украинского футболиста в адрес «Краснодара-2»

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды, который в преддверии товарищеского матча с «Краснодаром-2» опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сообщение с угрозами в адрес будущих соперников.

«Юрия Габовду нужно наказать. Подобные проявления дискриминации среди спортсменов в любом виде спорта должны пресекаться. Как минимум должен отреагировать клуб, за который он играет. Наказание может быть любым. Сейчас широкое развитие получила история в регби, где два грузинских спортсмена во врем игры показали жест, характеризующий собой поддержку митингов в Тбилиси антироссийского характера. За этот поступок Федерация регби России призвала клуб, за который они выступают, разорвать контракт. Вот это реакция! Вот это наказание!

Случай с венгерским футболистом тоже не должен остаться без внимания со стороны клуба. Мы в подобных случаях пытались обратиться в ФИФА и УЕФА. К сожалению, там занимают следующую позицию: если игры проходят не под их эгидой, они не имеют возможности принимать меры. Всё остаётся на уровне федераций тех стран, где происходят события. Подобные высказывания должны нести за собой определённые последствия. Даже несмотря на то, что матч товарищеский. Ответ УЕФА носит формальный характер ухода от принятия решения. Мы все в футбольной ассоциации Европы находимся под эгидой УЕФА. Видимо, они не хотят вмешиваться в грязные политические игры. А жаль, ведь лозунг «Спорт вне политики» — их, а не наш.

Касаемо удаления этого поста в «инстаграме» венгерского футболиста скажу: «Я свечку не держал». Трудно сказать, приказал ему кто-то или он струсил. Руководство клуба отслеживает выступления своих спортсменов в социальных сетях. Увидев подобный пост, могли дать понять футболисту, что нужно удалить во избежание последствий, в том числе — для него», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Мкртчян.