Опубликован календарь Примеры на сезон-2019/20, первое «класико» — 27 октября

Сегодня, 4 июля, был обнародован календарь испанской Примеры на сезон-2019/20.

Чемпионат начнётся 18 августа, в 1-м туре сыграют:

«Сельта» — «Реал»

«Мальорка» — «Эйбар»

«Атлетико» — «Хетафе»

«Эспаньол» — «Севилья»

«Алавес» — «Леванте»

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»

«Бетис» — «Вальядолид»

«Леганес» — «Осасуна»

«Атлетик» — «Барселона»

«Вильярреал» — «Гранада»

Первое «класико» состоится 27 октября на «Камп Ноу». На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» и «Барселона» сыграют 1 марта.

Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом Испании стала «Барселона». «Атлетико» финишировал вторым, «Реал» занял третье место. Ещё одно место в Лиге чемпионов завоевала «Валенсия». В Лиге Европы Испанию будут представлять «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол».