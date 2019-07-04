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Опубликован календарь Примеры на сезон-2019/20, первое «класико» — 27 октября

Опубликован календарь Примеры на сезон-2019/20, первое «класико» — 27 октября
Футбол / Испания 0

Сегодня, 4 июля, был обнародован календарь испанской Примеры на сезон-2019/20.

Чемпионат начнётся 18 августа, в 1-м туре сыграют:

«Сельта» — «Реал»
«Мальорка» — «Эйбар»
«Атлетико» — «Хетафе»
«Эспаньол» — «Севилья»
«Алавес» — «Леванте»
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»
«Бетис» — «Вальядолид»
«Леганес» — «Осасуна»
«Атлетик» — «Барселона»
«Вильярреал» — «Гранада»

Первое «класико» состоится 27 октября на «Камп Ноу». На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» и «Барселона» сыграют 1 марта.

Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом Испании стала «Барселона». «Атлетико» финишировал вторым, «Реал» занял третье место. Ещё одно место в Лиге чемпионов завоевала «Валенсия». В Лиге Европы Испанию будут представлять «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол».

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