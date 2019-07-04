«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»

«Зенит» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника Даниила Лесового до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Лесовой является игроком «Зенита» с 2016 года. В составе второй команды питерцев хавбек забил 1 гол в 32 матчах Футбольной национальной лиги.

Даниил перешёл в «Арсенал» на правах аренды в конце июля 2018 года. В сезоне-2018/19 21-летний футболист забил 2 мяча в 13 встречах Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующем сезоне «оружейники» примут участие в Лиге Европы.