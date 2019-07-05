Джагелка стал игроком «Шеффилд Юнайтед»
Воспитанник «Шеффилд Юнайтед» Фил Джагелка, ставший известным по выступлениям за «Эвертон», вернулся в клуб на правах свободного агента, подписав контракт на один год, сообщает официальный сайт английского клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Шеффилд Юнайтед».
36-летний Джагелка на протяжении 12 лет выступал «Эвертон», куда он перешёл в 2007 году и впоследствии стал капитаном команды. Всего за ливерпульский клуб защитник провёл 385 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. До «Эвертона» Фил играл за «Шеффилд Юнайтед» с 2000 по 2007 год.
В минувшем сезоне английского Премьер-лиги «Эвертон» занял 8 место и не попал в зону еврокубков, пропустив вперёд «Вулверхэмптон»
Джагелка объявил об уходе из «Эвертона», за который он играл 12 лет
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